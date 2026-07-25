Incidente tra Borgoratto e Oviglio: muore un motociclista finito da solo contro un palo della luce

Oviglio (AL) – È un uomo di 55 anni della provincia di Asti la vittima del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Sp240, nel tratto all’altezza dell’incrocio con la Sp245. Per cause ancora in corso di accertamento l’uomo ha perso il controllo della moto ed è uscito fuori strada, finendo contro un palo della luce. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo per il motociclista non c’è stato nulla da fare, L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118 e ai Vigili del Fuoco.