L’Alessandria aggiunge un altro elemento di spessore alla rosa: ecco Matteo Saccà

Alessandria – Una freccia che segna e fa segnare. L’ha scoccata l’Us Alessandria con Matteo Saccà che, da oggi, veste la maglia grigia. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, oltre 40 presenze in Primavera, Saccà, classe 1994, porta con sé un bagaglio di esperienza invidiabile e una longevità eccezionale, sempre ad alti livelli: ben 378 presenze in D, e 62 gol, con le maglie si San Donato Tavernelle, Mezzolara, Scandicci, Lavagnese, Derthona, Vado, Rignano, Pistoiese, Savona, Novaromentin, nell’ultimo campionato ha giocato a metà tra Pavia e Correggese. Un autentico protagonista della quarta serie: quasi 22.000 minuti disputati, spesso porotagnista, con le reti realizzate e quelle suggerite ai compagni. Il suo innesto è un segnale forte e chiaro, che la società manda a tutti.”Un giocatore con le caratteristiche di Saccà, in D, è una colonna portante. Ha fame di vittorie, abbinata a grande professionalità.In questo gruppo sarà una scintilla che contagierà anche i compagni più giovani”. Ha dichiarato così il presidente Antonio Barani.