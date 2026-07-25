Nuovo arrivo tra i pali per l’Alessandria Calcio: firma Riccardo Anino

Alessandria – Un portiere campione d’Italia da oggi è un giocatore dell’Alessandria calcio. Riccardo Anino, classe 2007, è cresciuto nel vivaio del Torino, con cui ha conquistato lo scudetto Under 18 nella stagione 2024-2025. Attento, reattivo e decisivo, sicuro nelle uscite e pulito nei fondamentali, il suo contributo è stato determinante nella finale per il tricolore. Le sue qualità gli sono valse convocazioni nelle nazionali giovanili, al suo attivo anche la partecipazione al torneo di Viareggio. Conosce già la seri D, nell’ultima stagione 20 presenze tra Campionato e Coppa Italia nel Cittadella Vis Modena, nel girono D. Da oggi è pronto per la nuova avventura con la gloriosa maglia grigia. ” Riccardo ha mentalità vincente, lo ha dimostrato in un Campionato impegnativo come l’Under 18. Anche in D ha messo in mostra le sue qualità, tecniche e mentali. Abbiamo grande fiducia nelle sue doti e nelle sue motivazioni”. Così il presidente Antonio Barani