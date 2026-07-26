Arrestato ragazzo di 21 anni per spaccio di cocaina: sequestrati 55 grammi di droga e oltre 2.300 euro

Mombercelli (AT) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Canelli, insieme ai militari della Stazione di Canelli, hanno arrestato nella mattinata del 21 Luglio un ragazzo di 21 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato a Mombercelli, dove il giovane è stato fermato subito dopo aver ceduto una dose di cocaina a un acquirente del posto. Durante il controllo avrebbe lasciato cadere un contenitore metallico contenete 28 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita. Le successive indagini hanno portato i militari a Castagnole delle Lanze, dove, sotto un viadotto ferroviario, sono state rinvenute altre 22 dosi di cocaina già confezionate e un involucro contenente ulteriori 30 grammi della stessa sostanza. La perquisizione nella stanza d’albergo ad Asti, dove il giovane dimorava, ha inoltre consentito di sequestrare 2.370 euro in contanti, ritenuti il presunto provento dell’attività di spaccio. Al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato trasferito presso la Casa di reclusione di Asti, come disposto dall’Autorità giudiziaria competente.