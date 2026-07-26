Esplosione a Certosa: un ferito in codice giallo a Villa Scassi

Genova – Attimi di paura intorno all’ora di pranzo di Venerdì 24 Luglio 2026 in via Canepari a Certosa per un’esplosione, pare di gas. Chi ha chiamato il 112 dice di aver sentito un forte boato. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, sono intervenuti i Carabinieri, auto medica Golf 4 e un’ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto. Un uomo, che si trovava dietro il bancone di un bar, è stato portato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Scassi on ustioni varie su parti del corpo. Indagini in corso da parte dei vigili del fuoco per chiarire le cause dell’esplosione. Pare esclusa al momento la presenza di gas all’interno del bar.