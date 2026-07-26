Fa la doccia nudo in spiaggia, poi ferisce due poliziotti

Albaro (GE) – Faceva la doccia nudo, incurante degli altri bagnanti, che non hanno gradito lo spettacolo e si sono rivolti al 112. È successo nella mattinata di sabato 25 luglio 2026 nella zona di punta Vagno in corso Italia. Sul posto è intervenuta una volante della polizia. Alla richiesta di coprirsi, il giovane ha reagito in modo violento, provocando lesioni agli agenti. Quindi è stato bloccato e portato in questura per gli atti di rito, al termine dei quali è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, un uomo di 30 anni origini senegalesi, già noto per altri reati, è stato trattenuto e verrà sottoposto a processo per direttissima nella mattinata di Lunedì 27 Luglio., Al vaglio anche la sua posizione sul territorio nazionale.