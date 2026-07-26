Incidente con un ferito grave: strada chiusa a Bolzaneto

Genova – Grave incidente stradale in via Giuseppe Colano a Bolzaneto. La strada è stata chiusa poco prima delle 18 di ieri per consentire le operazioni di soccorso. Si è trattato di uno scontro tra un’automobile, una moto e un autocarro e, nella carambola, sono stati colpiti tre veicoli parcheggiati. Sul posto è intervenuta l’automedica Golf 2 con un’ambulanza della Croce Bianca Bolzaneto mentre la sezione infortunistica della polizia locale si sta occupando dei rilievi per accertare la dinamica. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un genovese di 49 anni che è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Dalle prime informazioni sembra che il conducente del motociclo, oltrepassata la curva, abbia superato un veicolo che stava posteggiando, trovandosi davanti l’autocarro che procedeva in direzione opposta. Nel tentativo di schivarlo sarebbe poi andato a sbattere contro l’auto e gli altri mezzi parcheggiati.