Incidente in A10: traffico bloccato tra Borghetto e Pietra Ligure

Pietra Ligure (SV) – Tamponamento a catena questa mattina, Domenica 26 Luglio, verso le 11.30 lungo l’Autostrada de Fiori A10 tra i caselli di Borghetto Santo Spirito e di Pietra Ligure. Dopo pochi minuti si registravano già code in direzione Genova tra i due caselli. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell’incidente che ha visto coinvolti più mezzi. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco da Savona e le ambulanze della Croce Rossa di Loano e della Croce Bianca di Borghetto. Uno dei feriti, giudicato inizialmente in codice giallo, ha poi rifiutato il trasporto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare dagli abitacoli alcuni dei passeggeri.Alle 13:30 permangono rallentamenti sul tratto autostradale tra Borghetto e Pietra Ligure in direzione Genova con una coda di 3 km causata dal traffico intenso.