Scoperta discoteca abusiva in uno stabilimento balneare a Genova

Genova – Una discoteca abusiva in uno stabilimento balneare è stata scoperta dalla Polizia a Genova in corso Italia durante la notte scorsa. Al momento della verifica nel locale erano presenti 120 persone. I poliziotti hanno riscontrato diverse irregolarità tra cui l’assenza di licenza per attività danzanti, la somministrazione di alimenti e bevande oltre l’orario previsto dalla Scia limitata alla sola apertura dello stabilimento entro le 20, la mancanza del dispositivo precursore alcolemico e della relativa tabella, la mancata esposizione dei prezzi, l’assenza di nulla osta per l’impianto musicale. Il proprietario è stato multato per un importo complessivo di 3.600 euro, ma eventuali ulteriori sanzioni e diffide verranno notificate al termine degli accertamenti ancora in corso.