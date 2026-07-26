Top manager investe un pedone a Milano: test in ospedale per alcol e droga. Ma lui distrugge tutte le provette

Milano – Sono da poco passate le 22 di Venerdì, siamo in via Sardegna. I sanitari di ambulanza e automedica si fermano proprio davanti alla sede distaccata dei vigili del fuoco per soccorrere un uomo di 63 anni, investito qualche minuto prima dall’auto guidata da un altro uomo di 49 anni: il pedone, scaraventato a terra, viene trasportato in codice giallo al San Carlo per alcuni traumi riportati nell’impatto con la macchina; per fortuna, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Bisogna capire innanzitutto se l’investito sia passato sulle strisce o in un punto non coperto da un attraversamento; così come va accertata la velocità dell’auto, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nel tratto di via Sardegna compreso tra piazza Piemonte e piazza Sicilia.Pure il conducente viene accompagnato nello stesso ospedale in codice verde a scopo precauzionale; e gli agenti della polizia locale dispongono per lui il prelievo del sangue per verificare se si sia messo al volante sotto effetto di alcol o stupefacenti. Lì il copione cambia all’improvviso: il dirigente di 49 anni, rimasto momentaneamente solo nella stanza, si impossessa delle provette con la sua sostanza ematica e le distrugge per poi provare ad allontanarsi dall’ospedale.A quel punto, gli investigatori di piazza Beccaria non possono fare altro che denunciarlo con l’accusa di danneggiamento.