Fermato per un controllo, consegna la droga, poi la scoperta a casa: cocaina rosa e una pistola nell’armadio

Milano – Quando ha capito di aver attirato l’attenzione dei poliziotti ha consegnato tutto quello che aveva con sé. Un uomo di 30 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dalla Polizia nella giornata di Sabato 25 Luglio perché trovato in possesso di oltre 900 grammi di hashish, circa 4.800 euro e una pistola. Tutto è iniziato poco prima delle 11.30 quando una volante della polizia ha fermato l’auto dell’uomo per un controllo in viale Famagosta. Quando ha visto i poliziotti l’uomo ha consegnato due involucri per un totale di nove grammi di coca e banconote per 520 euro. La perquisizione in casa ha permesso di rinvenire altri 16 grammi di cocaina, 30 grammi di cocaina rosa e 906 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e al materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Nella disponibilità dell’uomo c’erano anche 4.285 euro in contanti. Non solo, all’interno di un armadio è stata trovata una pistola. Si tratta di una Beretta Browning, ritrovata insieme ad un caricatore contenete sei colpi e altre ventinove cartucce sciolte dello stesso calibro. L’arma, come le sostanze stupefacenti, è stata sequestrata. L’uomo è stato arrestato.