Fugge dopo aver rubato una bicicletta elettrica a un rider: investito da una macchina, ora è in gravissime condizioni

Pavia – Compie un furto di una bicicletta elettrica a un rider impegnato nelle consegne in centro città. Circa un’ora dopo è stato travolto da un’auto mentre era ancora in sella al mezzo. L’uomo, dall’apparente età di circa 30 anni, è ora ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia. Secondo quanto riferito, il rider aveva appoggiato la bicicletta a un muro per effettuare una consegna in una abitazione. In pochi minuti il mezzo è stato rubato. Dopo essersi allontanato dal centro, il presunto ladro ha raggiunto piazza Castiglioni, nella zona di città Giardino. Da lì si è immesso in via Folperti, senza accorgersi dell’arrivo di un’auto con a bordo due giovani. L’uomo è stato sbalzato dalla bicicletta elettrica e ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito al Policlinico San Matteo, dove è ricoverato in condizioni gravissime. L’uomo non aveva con sé documenti e, al momento, la sua identità non è stata resa nota.