Incendio auto lungo la A26

Crova (VC) – Nella sera di Sabato 25/07/26 dopo le 20 una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Livorno Ferraris ed una di quello Volontario di Santhià sono intervenute sulla A26 al km 24+200 in direzione Vercelli nel Comune di Crova per un incendio autovettura. All’ arrivo dei Vigili del Fuoco la macchina era completamente avvolta dalle fiamme e l’ incendio aveva già interessato una parte di sterpaglie adiacente al bordo autostrada, l’ intervento delle squadre è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’ area interessata. Presenti sul posto agenti della Polizia Stradale e personale Autostradale