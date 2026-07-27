Incendio nelle cantine, attimi di paura in un palazzo a nove piani

Cinisello Balsamo (MI) – La colonna di fumo nero per l’androne, poi la chiamata al 112 e l’intervento dei vigili del fuoco. Un incendio si è sviluppato nelle cantine di un palazzo di nove piani al civico 8 di via Giolitti a Cinisello Balsamo all’alba di domenica 26 luglio. Tutto è successo poco dopo le 5. La centrale operativa del comando dei vigili del fuoco di Milano ha inviato sul posto quattro mezzi, due dai distaccamenti del capoluogo lombardo e due da Monza.Fortunatamente non risultano né persone ferite né intossicate. Gli abitanti del palazzo sono usciti autonomamente dalle loro abitazioni. Per il momento non è chiaro cosa abbia innescato il rogo. Sono in corso accertamenti.