Incidente a Torino Pozzo Strada: scontro tra due auto e un bus all’incrocio, tre feriti

Torino – Nella serata di ieri, domenica 26 luglio 2026, si è verificato un incidente all’incrocio tra via De Sanctis e via Vandalino a Torino. L’accaduto ha coinvolto due auto, una Nissan Micra e una Lancia Ypsilon, e un autobus della linea 33 Gtt. Il bilancio è di tre feriti non gravi, trasportati in ospedale dalle ambulanze dei sanitari del 118 Azienda Zero. La persona che ha riportato le conseguenze più serie è stata trasportata al Cto. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale. Sul posto sono intervenuti anche una pattuglia dei carabinieri e i tecnici di Gtt. L’incrocio dove è avvenuto lo scontro è regolato da un semaforo. L’incidente ha provocato forti problemi alla viabilità nella zona.