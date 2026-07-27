Incidente nel milanese, ciclista travolto e ucciso da un pirata trovato positivo ai test di alcool e droga

Turbigo (MI) – Un ciclista di 76 anni, Francesco Calderaro, è morto in un incidente stradale sulla strada statale 341 a Turbigo (hinterland nord-ovest di Milano) nella notte tra sabato e domenica 26 luglio. Il pirata della strada coinvolto nel sinistro è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale. Stando a quanto trapelato sarebbe risultato positivo ai pretest di alcool e stupefacenti. Stando a quanto trapelato il 76enne sarebbe stato travolto dall’automobilista che successivamente si è allontanato senza prestare soccorso. Le condizioni del ciclista sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Una volta sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Poco dopo l’inizio delle ricerche, su segnalazione di un cittadino, il 35enne è stato rintracciato in centro a Turbigo in stato confusionale insieme alla compagna. È stato sottoposto ai pretest di alcool e droga e, stando a quanto trapelato, è risultato positivo a entrambi. È stato dichiarato in stato di arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio.