Si ribalta con il trattore a Bosio: morto agricoltore di 30 anni

Bosio (AL) – Tragedia nella serata di Domenica a Capanne di Marcarolo, nel territorio di Bosio. Un agricoltore di circa 30 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 165. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava facendo ritorno a casa nell’Ovadese a bordo del suo trattore dopo aver partecipato alla Fiera del Bestiame che si era svolta nel corso della giornata. Per cause ancora in corso di aggiornamento, il mezzo agricolo è uscito di strada e si è ribaltato. L’allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dall’elisoccorso. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Ovada e i Carabinieri, questi ultimi impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e il successivo recupero del mezzo.