Uccide la moglie in Rsa e poi si toglie la vita

Cunardo (VA) – Ha ucciso la moglie in Rsa e poi si è tolto la vita. Tragedia in una Rsa di Cunardo nel pomeriggio di Sabato 25 Luglio. L’anziana da alcuni mesi era ricoverata in struttura e versava in condizioni gravissime. Nel pomeriggio di sabato l’85enne si è presentato armato di una pistola di piccolo calibro, detenuta regolarmente, e ha fatto fuoco contro la moglie allettata per poi spararsi.Inutili i soccorsi del personale sanitario della struttura.Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Luino affiancati dai militari del Nucleo investigativo, incaricati dei rilievi. Secondo le prime indagini l’uomo avrebbe agito per disperazione per le pessime condizioni di salute della moglie.