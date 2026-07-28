Ciclista muore mentre percorre la strada tra Fabbrica Curone e Pareto

Fabbrica Curone (AL) – Tragedia nella mattinata di oggi lungo la strada che collega Fabbrica Curone alla Frazione di Pareto. Un uomo di circa 78 anni, originario di Voghera, ha accusato un malore improvviso mentre stava percorrendo il tratto in bicicletta. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava insieme ad un amico, che ha subito dato l’allarme dopo aver visto l’uomo accasciarsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Per il ciclista, purtroppo, non è stato possibile fare nulla.