Droga nascosta tra i biscotti del frigorifero: blitz della Polizia in un appartamento a Milano

Milano – Nascondeva la sostanza stupefacente nei posti più impensabili della casa, inclusi i pacchi di biscotti riposti all’interno del frigorifero. La polizia di Stato di Milano ha arrestato un’italiana di 50 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato all’interno di un immobile in via Teano, in zona Comasina. Di fronte alle forze dell’ordine, la 50enne ha inizialmente tentato di collaborare consegnando spontaneamente un primo involucro contenente 76 grammi di marijuana, nascosto dentro un secchio sul balcone.La consegna spontanea non ha però convinto gli agenti di via Comasina, che hanno deciso di perquisire a fondo ogni ambiente dell’appartamento. Le verifiche più approfondite hanno dato esito positivo proprio in cucina: all’interno del frigorifero, occultati all’interno di alcune confezioni di biscotti, i poliziotti hanno scoperto 222 grammi di hashish. Oltre allo stupefacente, nel corso del controllo sono stati trovati e posti sotto sequestro un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi e 3.400 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività illecita. Al termine degli accertamenti e dei rilievi di rito, la 50enne è stata dichiarata in stato di arresto.