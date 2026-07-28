Incidente auto e moto nel milanese: ragazzo di 17 anni soccorso in elicottero e portato in ospedale

Abbiategrasso (MI) –Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un violento incidente stradale ad Abbiategrasso, nel Milanese. Il giovane si trova ora ricoverato in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita, dopo essere stato soccorso d’urgenza a bordo di un elicottero del 118.Il drammatico impatto si è consumato poco prima delle ore 14 lungo via Novara. Secondo le prime ricostruzioni, il diciasettenne viaggiava a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora al vaglio delle autorità, si è scontrato violentemente con un’automobile.Nello scontro è rimasto ferito soltanto il centauro minorenne, mentre il conducente della vettura non avrebbe riportato conseguenze fisiche gravi.Nel giro di pochissimi minuti sono giunti in via Novara anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Abbiategrasso. Spetterà proprio ai ghisa locali effettuare i rilievi scientifici e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità.