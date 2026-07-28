Precipita in un pozzo mentre cerca di prendere acqua: in codice rosso all’ospedale di Alessandria

Cantalupo Ligure (AL) – Brutto incidente a Cantalupo Ligure, dove un uomo di 50 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo essere caduto all’interno di un pozzo. In base alle prime informazioni, l’uomo si sarebbe sporto per prelevare acqua quando avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel pozzo. I genitori dell’uomo hanno lanciato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Alessandria. Presenti anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.