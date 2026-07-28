Si ribalta a Mede un trattore carico di liquami: al via le operazioni di recupero

Mede (PV) – Si è ribaltato su un fianco un trattore che trasportava liquami lungo la circonvallazione esterna di Mede, finendo in un campo a bordo strada. Dopo l’incidente, forse causato da un guasto meccanico al trattore, il conducente è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco e poi affidato al 118. In base alle prime informazioni non dovrebbe aver riportato ferite gravi.Sul posto sta ora intervenendo la ditta Morellato Mts di Isola d’Asti con due autogru per la rimozione del trattore e della grossa cisterna. Il tratto della Sp193 bis rimarrà presumibilmente chiuso fino al termine dell’operazione. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri.