Tragico incidente nel Canavese, morto un uomo di 42 anni

Candia Canavese (TO) – Drammatico incidente ieri pomeriggio, intorno alle 14, lungo la strada statale 26, nel tratto compreso tra Mercenasco e Candia Canavese. Un uomo di 42 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del suo autocarro con cestello ed essere uscito di strada. Il mezzo si è ribaltato su se stesso e ha preso fuoco. L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando i sanitari del 118 di Azienda Zero. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elisoccorso del servizio regionale, ma per l’uomo ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano: il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli accertamenti sono a cura dei Carabinieri di Strambino e Ivrea. Presente anche lo Spresal.