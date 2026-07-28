Ubriaco dà di matto e rompe con una testata il finestrino di una volante: arrestato

Cura Carpignano ( PV) – All’esito di un controllo della Polizia un uomo, fuggito alla vista delle forze dell’ordine, ha subito una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e una violazione del Codice della Strada. È accaduto nella serata del 27 luglio a Cura Carpignano. Gli agenti, insospettiti dal fatto che l’uomo ha tentato di coprirsi il volto con una mano alla loro vista, hanno perquisito la macchina, una Fiat Panda. L’uomo è apparso fin da subito in evidente stato di alterazione alcolica. Alla richiesta di consegnare le chiavi dell’auto, ha iniziato ad insultare i poliziotti per poi colpire con alcuni pugni la carrozzeria di un’auto in sosta. Durante le operazioni di contenimento e identificazioni avrebbe opposto resistenza, arrivando a colpire con alcune testate il finestrino della volante, mandandolo in frantumi. All’interno della Fiat Panda, nascosti in un calzino, sono stati ritrovati quattro involucri contenenti cocaina. Lo stupefacente è stato sequestrato e il conducente dell’auto è stato denunciato.