Uomo danneggia i veicoli e minaccia i passanti in via Righi: bloccato dalle forze dell’ordine

Alessandria – Paura ieri sera, tra via Righi e lungo Tanavo ad Alessandria, quando un uomo in evidente stato di agitazione ha iniziato a urlare e a prendere a calci alcune auto parcheggiate. Viso occultato da un cappuccio, l’uomo ha spaventato molte persone che in quel momento si trovavano in strada. Gli agenti della polizia, avvertiti, lo hanno bloccato e fatto intervenire il 118 che lo ha trasferito al pronto soccorso per i controlli del caso. Gli abitanti della zona hanno riferito che non si tratta del primo caso di questo genere.