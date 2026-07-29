Aiutano una passeggera con la valigia sul treno ad alta velocità, poi le rubano i soldi

Milano – Hanno aiutato una passeggera a riporre un bagaglio sul treno ad alta velocità in partenza dalla Stazione Centrale di Milano, poi hanno rubato i contanti dalla valigia. Per loro sono scattate le manette. Due donne di 20 anni, entrambe cittadine bosniache, sono state arrestate dalla Polfer con l’accusa di furto aggravato nella giornata di martedì 22 luglio. La scena è stata notata dal capotreno, che ha subito allertato la Polfer: gli agenti sono così riusciti a rintracciare ed arrestare le due borseggiatrici. La refurtiva, pari a 330 euro, è stata interamente recuperata e restituita alla vittima al momento della denuncia. Fondamentali per l’arresto sono state le dichiarazioni della donna, confermate sia da un testimone oculare sia dal materiale fotografico allegato agli atti.