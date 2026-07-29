Barista ucciso per rapina: il caso risolto dopo 13 anni

Torino – Risolto, dopo 13 anni, il mistero dell’omicidio di Giovanni Bruno, proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo, in provincia di Torino. Secondo quanto riferito, i fatti risalgono al 4 giugno 2013, quando il commerciante subì una rapina da parte di tre uomini. Durante l’azione, uno dei malviventi gli avrebbe sparato diversi colpi di pistola, uccidendolo.I carabinieri sono arrivati a individuare tre uominii. Uno di loro, però, risulta deceduto otto anni fa. Per gli altri due, sulla base degli elementi raccolti, è stata richiesta una misura cautelare poi accolta dal GIP del Tribunale di Torino, con emissione dell’ordinanza cautelare. Il primo arrestato è un uomo di 79 anni, descritto come noto alle forze dell’ordine e di origine sarda. È stato individuato e arrestato a Torino il 27 luglio, quindi trasferito nella casa circondariale Lorusso e Cutugno. Il giorno successivo, 28 luglio, è stato arrestato anche il presunto complice, un uomo di 53 anni torinese, anch’egli noto alle forze dell’ordine. Anche per lui è stata disposta la custodia in carcere.