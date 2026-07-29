Drammatico incidente a Cassine: muore un uomo di 31 anni

Cassine (AL) – È un uomo di circa 31 anni la vittima questo pomeriggio del gramatico incidente lungo la Provinciale 30 a Cassine. In base alle prime informazioni raccolte, intorno alle 17.30 si è verificato uno scontro tra due auto all’altezza dello stabilimento Tacchella. Nell’impatto ha perso la vita l’uomo di 31 anni ed è rimasta ferita una donna di 44 anni, portata in ospedale in codice giallo. Sul posto, insieme al 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, quest’ultima impegnata anche nei rilievi per riscostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.