Fiamme alla Logistica di Arquata: Vigili del Fuoco contengono i danni

Arquata Scrivia (AL) – I Vigili del Fuoco hanno lavorato oltre due ore, dalle 23, per sedare le fiamme e circoscrivere i danni al parco logistico ad Arquata Scrivia. I pompieri sono intervenuti dopo che due cisterne di gasolio hanno preso fuoco vicino al deposito Eni. Le fiamme hanno raggiunto anche un container con all’interno uffici e un tank con polimeri. Per permettere le operazioni e garantire la sicurezza sono stati anche bloccati i treni sulla tratta Milano-Genova che costeggiava il luogo del rogo. Il traffico ferroviario è ripreso poi dalle due circa.