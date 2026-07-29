Incidente in via Giordano Bruno: motociclista scivola su una scia di gasolio persa da un trattore

Alessandria – Disagi alla circolazione in via Giordano Bruno, ad Alessandria, all’altezza del Self, a causa di dispersione di gasolio sulla carreggiata. Nel tratto interessato si è verificato anche un incidente che ha visto coinvolto un motociclista, forse favorito dal fondo stradale reso scivoloso dalla presenza della striscia di carburante. Al momento non sono ancora note le condizioni della persona coinvolta. Sul posto sta intervenendo la Polizia Locale di Alessandria, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e gestendo la viabilità fino al completamento delle operazioni di pulizia della strada. Nel frattempo sarebbe già stato individuato il mezzo, un trattore agricolo, che avrebbe perso carburante lungo la strada.