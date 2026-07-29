Maxi operazione della Polizia per il controllo del territorio. Due arresti ad Alessandria.

Alessandria – L’operazione della Polizia che si è svolta a livello nazionale in 45 province italiane riguarda anche quella di Alessandria e ha visto mille operatori impegnati. L’intervento ha interessato gruppi e singole persone ritenute responsabili, secondo gli investigatori, di risse, rapine, furti, estorsioni, spaccio di droga, oltre a detenzione illegale di armi e comportamenti riconducibili a fenomeni di odio e discriminazione.In provincia d’Alessandria, secondo quanto riferito dalla Questura, gli agenti hanno arrestato due persone, una sorpresa nella flagranza di un furto in abitazione, l’altra ritenuta responsabile di una serie di furti nei supermercati, ai danni in particolari di famiglie e anziani. Arrestato anche un cittadino sorpreso a spacciare hashish e cocaina.