Ragazzo si sente male al rifugio: trasportato con l’elisoccorso in ospedale

Valdieri (CN) – Il servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nella serata di ieri per soccorrere un minorenne colpito da un malore al Rifugio Questa, comune di Valdieri nel Cuneese.L’allarme è stato lanciato intorno alle 22 con condizioni meteo precarie. I soccorritori hanno quindi deciso di impiegare l’elicottero in operatività notturna con l’obiettivo di effettuare una ricognizione e attivare le squadre a terra a supporto. Fortunatamente la copertura nuvolosa non ha ostacolato il velivolo che è atterrato nella piazzola del rifugio e ha prelevato il minorenne con il padre, entrambi di nazionalità olandese, per portarli rapidamente in ospedale.