Ruba un cellulare e minaccia la vittima con uno spray al peperoncino: arrestato uomo di 54 anni a Sestri Ponente

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un uomo di 54 anni italiano con l’accusa di rapina aggravata e lo ha deferito per un’altra rapina realizzata poco prima. I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando, intorno alle 16, gli agenti del Commissariato di Sestri Ponente sono intervenuti dopo la segnalazione di una rapina in un negozio in via Camozzini. L’uomo si è presentato al bancone chiedendo a una commessa di poter vedere un cellulare esposto. Dopo essersi rifiutato di pagare, il 54enne ha colpito con lo spray al peperoncino due dipendenti, tentando di fuggire con la refurtiva, senza però riuscirvi. Nel tragitto, gli agenti sono stati allertati da un uomo che aveva appena subito una rapina dopo essere stato avvicinato dal 54enne, che gli aveva chiesto di utilizzare il suo cellulare per effettuare una chiamata urgente, per poi non restituirglielo più. Quando la vittima ha tentato di rientrarne in possesso, il 54enne l’ha minacciata brandendo lo spray al peperoncino.Gli agenti hanno identificato e fermato il responsabile: in suo possesso è stato rinvenuto lo spray ed il cellulare sottratto. Tratto in arresto, è stato accompagnato presso il carcere di Marassi in attesa di giudizio di convalida.