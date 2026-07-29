Scontro mortale tra auto e moto: consigliere comunale perde la vita, traffico in tilt

Sori (GE) – Tragedia nel pomeriggio di ieri, martedì 28 luglio, a Sori, dove un uomo di 51 anni, Antonio Sarcletti, portalettere e consigliere comunale di Pieve Ligure ha perso la vita in un incidente stradale.L’incidente si è verificato intorno alle 17 sul ponte di Sori, in via XXV Aprile, in direzione Recco. Secondo una prima ricostruzione, Sarcletti era in sella alla sua moto quando, per cause in via di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’auto, rimanendo incastrato sotto il veicolo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri di Santa Margherita Ligure, la Pubblica Assistenza Nerviese e l’automedica Golf 6. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.