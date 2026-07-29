Torino: recupera uno zaino e lo consegna in commissariato, era pieno di droga

Torino – Uno zaino trovato in strada a Torino e riconsegnato da un cittadino ha dato il via ad una indagine cha portato che ha portato all’arresto di un uomo di 36 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante gli accertamenti per risalire al proprietario e restituire gli effetti personali, i poliziotti hanno rinvenuto un grinder e due contenitori di plastica gialla, al cui interno erano nascosti marijuana e MDMA. Grazie ai documenti presenti nello zaino, gli agenti sono riusciti a identificare il proprietario, un cittadino italiano di 36 anni, invitandolo a presentarsi in Commissariato per il ritiro dei propri effetti personali. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: all’interno della camera da letto gli agenti hanno scoperto una serra artigianale con nove piante di cannabis. Nel corso del controllo sono stati inoltre sequestrati dodici frammenti di pastiglie di colore rosa, numerosi contenitori con residui di sostanze stupefacenti, confezioni di semi di cannabis e diverso materiale utilizzato per la coltivazione, il confezionamento e il consumo della droga. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il 36enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.