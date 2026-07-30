Arrestate tre donne entrate nell’abitazione di un’anziana per derubarla: restituita la refurtiva

Scaldasole (PV) – Tre donne sono state arrestate in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Sannazzaro de’ Burgondi con l’accusa di furto aggravato in concorso ai danni di un’anziana di Scaldasole. Decisive sono state le segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano notato un’auto sospetta con a bordo tre donne sconosciute aggirarsi nel centro del paese.I militari sono intervenuti immediatamente e, dopo aver individuato il veicolo parcheggiato in una via del paese, hanno bloccato le tre sospettate mentre uscivano da un’abitazione privata. Il loro comportamento, apparso nervoso, e le spiegazioni contraddittorie fornite ai Carabinieri hanno spinto i militari a effettuare un controllo all’interno dell’immobile.Qui è emerso che la proprietaria, una pensionata ottantenne, era stata appena derubata. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, le tre donne si erano introdotte nell’abitazione con un pretesto, distraendo l’anziana per impossessarsi di diversi gioielli in oro e di posate in argento. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l’intera refurtiva, nascosta all’interno della borsa di una delle arrestate. Tutti i beni sono stati restituiti alla legittima proprietaria. Le tre donne, già note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, sono state arrestate e dovranno comparire davanti all’Autorità giudiziaria per il rito direttissimo.