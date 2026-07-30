Donna pronta a lasciarsi cadere nel vuoto dal quarto piano di una palazzina: salvata dalla Polizia

Alessandria – La polizia di Alessandria, nella giornata di Lunedì, ha salvato una donna porta a gettarsi dal quarto piano di una palazzina in un edificio ad Alessandria. Una scena drammatica che ha allertato i vicini subito pronti nell’avvertire le forze dell’ordine. La Squadra Mobile ha raggiunto la palazzina proprio nel momento in cui la donna aveva il busto già nel vuoto, pronta a lasciarsi cadere. A quel punto i due giovani poliziotti, con rapidità e risolutezza, sono riusciti a bloccarla e a riportarla all’interno dell’abitazione, evitando così il peggio. La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario, nel frattempo giunto sul posto, per gli accertamenti e l’assistenza del caso.