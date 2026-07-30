Grave incidente tra un camion e un’autovettura: morto uomo di 77 anni

Casale Monferrato (AL) – Giorni neri sulle strade dell’alessandrino. Lungo la 596 dir dei Cairoli, la strada tra Terranova e Candia Lomellina, si è verificato un violento scontro tra un camion e una autovettura. L’impatto, avvenuto nel tratto poco dopo l’uscita del casello di Casale Nord, è costato a vita a un uomo di 77 anni, conducente della vettura. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. L’intervento è in corso e l’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Casale Monferrato, impegnata nei rilievi per ricostruire quanto accaduto. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, che stanno gestendo la viabilità lungo il tratto interessato, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Il tratto di strada risulta al momento chiuso in entrambe la direzioni.