Ragazzo trovato in possesso di hashish nei dintorni di una scuola: scatta il divieto di accesso alle aree urbane

Vigevano (PV) – Il Questore di Pavia ha applicato il provvedimento di Dacur, divieto di accesso alle aree urbane, misura a tutela anche delle comunità scolastiche. L’azione è scattata dopo che il 23 luglio la volante del Commissariato di Vigevano, all’altezza dell’Istituto scolastico “ITS Luigi Casale”, aveva notato tre persone fuggire alla vista dei lampeggianti. L’intervento della Polizia ha permesso di bloccare un giovane, trovato in possesso di un grammo di presumibile sostanza stupefacente di tipo hashish, oltre a diciassette capsule del farmaco Pregabalin Teva da trecento mg, nove capsule di farmaco Pregabalin Teva da centocinquanta mg e denaro contante per un totale di ottanta euro. Il giovane, alla luce di quanto trovato, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ora non potrà stazionare nelle immediate vicinanze del “ITS Luigi Casale” a Vigevano (PV) in via Guglielmo Marconi al civico 29, e in prossimità delle aree pubbliche o aperte al pubblico antistanti e limitrofe alla scuola per un raggio di 500 metri.