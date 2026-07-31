Auto esce di strada e si cappotta: ricoverato in rianimazione un uomo di 71

Madonna del Sasso (NO) –Grave incidente stradale poco prima delle 11 a Boleto, frazione del comune di Madonna del Sasso, in provincia di Novara. Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada mentre percorreva una curva di via Frua, cappottandosi e precipitando per alcuni metri.Alla guida del veicolo si trovava un uomo di 71 anni: l’uomo, soccorso, era in arresto cardiaco. Dopo le manovre di rianimazione effettuate sul posto, il ferito è stato trasportato dall’elisoccorso di Borgosesia all’ospedale Maggiore della Carità di Novara. E’ attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione.