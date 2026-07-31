Gruppo scout disperso nelle Valli di Lanzo, intervento dei Vigili de Fuoco: recuperate 35 persone

Forno Alpi Graie (TO) – Si è concluso con successo l’intervento di soccorso effettuato ieri, Giovedì 30 Luglio, dai vigili del fuoco sopra Forno Alpi Graie, nelle Valli di Lanzo, dove un gruppo di scout aveva smarrito il sentiero durante un’escursione. La comitiva era composta da 35 persone, di cui 7 adulti e 28 bambini. Per raggiungere e mettere in sicurezza tutti i partecipanti è stato impiegato ‘elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha effettuato quattro rotazioni per il recupero del gruppo. Alle operazioni hanno partecipato anche le squadre di terra, che hanno collaborato per agevolare il rientro degli scout. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, l’intera comitiva è stata ricondotta in sicurezza al campo base allestito in paese. Non sono state segnalate conseguenze per le persone coinvolte.