Il forte odore da casa, il cane abbaia senza sosta: marito e moglie anziani trovati in casa morti

Sesto San Giovanni (MI) – Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti nella loro abitazione di Sesto San Giovanni in via Monte San Michele 163. È successo giovedì 30 luglio. Gli abitanti del palazzo avevano iniziato ad avere sospetti sentendo un odore sempre più forte proveniente dalla casa della coppia e, giovedì, anche il continuo abbaiare del loro bassotto. Avvertiti dall’amministrazione dello stabile, i vigili del fuoco e i carabinieri sono entrati in casa e hanno trovato l’81enne Antonio Bettiol e la 76enne Emilia Colognoli ormai senza vita. Non è ancora chiaro da quando, ma si parla di almeno due settimane.La procura di Monza, che coordina le indagini, ha disposto l’autopsia su entrambi. L’obiettivo: chiarire da quanto Bettiol e Colognoli sono morti, chi eventualmente per primo, e le cause dei decessi. Per ora pare che non siano stati trovati segni di violenza e che, quindi, si propenda per la morte per cause naturali.