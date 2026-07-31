L’Alessandria mette a segno un colpo in difesa: arriva Tommaso Gallo

Alessandria – Bravo a impostare, ambidestro, e già con un tricolore in carriera: l’Us Alessandria Calcio aggiunge un giovane di talento nel suo reparto arretrato. Tommaso Gallo, classe 2007, difensore centrale, ruolo ereditato da papà Daniele, ha vestito la maglia del Torino fin da piccolo e in granata ha conquistato lo scudetto Under 18 nella stagione 24-25. L’anno scorso ha giocato in Primavera, convocato per alcuni test dalla prima squadra. Ha centimetri fisicità e vede bene la porta. Ora è pronto a indossare il grigio, colore unico, che dà emozioni e motivazioni fortissime. ” Tommaso è un giovane difensore che aggiunge qualità e centimetri alla squadra e ha mentalità vincente, da campione d’Italia, che potrà continuare a sviluppare con i Grigi. Abbiamo grande fiducia nei suoi mezzi e nel suo valore”.