Scontro sulla Provinciale all’altezza di San Salvatore Monferrato: uomo di 70 anni in codice rosso

San Salvatore Monferrato (AL) – Incidente nella mattinata di questo Venerdì lungo la Strada Provinciale 31, nel tratto compreso tra San Salvatore Monferrato e Castelletto Monferrato. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro tra un auto e un furgone. Ad avere la peggio è un uomo di 70 anni. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in ospedale in codice rosso, anche in considerazione della dinamica dell’impatto.Altre due persone coinvolte nell’incidente sono state assistite dal personale del 118 e valutate in codice verde. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.