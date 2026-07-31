Scontro tra moto e carro attrezzi: due feriti in ospedale, traffico in tilt

Genova – Incidente stradale nella serata di oggi, giovedì 30 luglio, in via Donato Somma a Nervi. È successo poco prima delle 22, quando una moto e un carro attrezzi si sono scontrati per cause da definire.Il motociclista è rovinato a terra ed è rimasto infortunato, rimanendo fortunatamente cosciente, mentre l’autista del motocarro ha accusato un malore.Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Martino.Sul posto la Croce Verde di Quarto, la Pubblica Assistenza Nerviese, l’automedica Golf 1 e la polizia locale per ricostruire la dinamica.