Sfondano la farmacia usando una Panda come ariete: negozio devastato a Mirafiori

Torino –Un’auto rubata usata come ariete per sfondare la porta sul retro e aprirsi un varco all’interno. È successo la notte scorsa in via Farinelli, nel quartiere Mirafiori Sud, dove nel mirino dei ladri è finita la Farmacia comunale 40.L’impatto ha divelto la porta e sventrato parte della parete, facendo crollare mattoni e calcinacci. Una volta dentro, i ladri hanno messo a segno il colpo e sono fuggiti, lasciandosi alle spalle la vettura, una Fiat Panda arancione, con la carrozzeria danneggiata. Questa mattina, davanti all’ingresso posteriore, la porta era ancora a terra, circondata dai detriti.L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino. Intorno alle 6 sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del colpo e risalire agli autori. Gli agenti hanno accertato che la Panda utilizzata dai ladri era stata rubata. Poi hanno rintracciato la proprietaria, che questa mattina ha raggiunto via Farinelli per recuperare la vettura e verificare i danni.Resta da stabilire l’entità del bottino.Al conto si aggiungono i danni molto gravi provocati al locale, con l’ingresso posteriore devastato e parte della muratura abbattuta.