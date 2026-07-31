Tenta di rapinare una donna in pieno giorno: rischia il linciaggio

31 Luglio 2026 REDAZIONE Nera 35

Tenta di rapinare una donna in pieno giorno: rischia il linciaggio

Genova – Ha rischiato di essere linciato, un rapinatore di origine nordafricana che questa mattina ha tentato di rubare la borsa a una donna di nazionalità ecuadoriana in piazza Montano, nel quartiere genovese di Sampierdarena. Il giovane è stato inseguito e acciuffato da alcuni amici e connazionali della vittima e ha rischiato il pestaggio. Un negoziante ha chiamato il 112, facendo intervenire una pattuglia della Polizia: gli agenti hanno preso in carico il presunto rapinatore e lo hanno portato in commissariato a Cornigliano.

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