Tenta di rapinare una donna in pieno giorno: rischia il linciaggio

Genova – Ha rischiato di essere linciato, un rapinatore di origine nordafricana che questa mattina ha tentato di rubare la borsa a una donna di nazionalità ecuadoriana in piazza Montano, nel quartiere genovese di Sampierdarena. Il giovane è stato inseguito e acciuffato da alcuni amici e connazionali della vittima e ha rischiato il pestaggio. Un negoziante ha chiamato il 112, facendo intervenire una pattuglia della Polizia: gli agenti hanno preso in carico il presunto rapinatore e lo hanno portato in commissariato a Cornigliano.