Terribile incidente a Bagnolo Piemonte, coppia sia schianta in scooter: morta una donna, grave il marito

Bagnolo Piemonte (CN) – Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, giovedì 30 luglio 2026, sulla provinciale 246 che collega Bagnolo Piemonte alla frazione di Montoso, nel Cuneese. Paola Prina, 61 anni, di Villafranca Piemonte, è morta, e il marito (o compagno) di 66 anni è rimasto gravemente ferito. La coppia, residente nel Torinese, viaggiava a bordo di uno scooter Kymco di grossa cilindrata.Secondo le prime testimonianze, il mezzo si è uscito di strada in modo autonomo durante la discesa, senza il coinvolgimento di altri veicoli. L’uomo alla guida non sarebbe riuscito a frenare in corrispondenza di una curva, finendo nella scarpata.Il volo di diversi metri è stato fatale per la donna, deceduta nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 Azienda Zero. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino.I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Saluzzo, che stanno cercando di ricostruirne la dinamica precisa.