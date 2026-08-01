Distrutta nella notte la sede di Novi Ligure della Lega: vetrina rotta e locale devastato

Novi Ligure (AL) – Un grave atto di vandalismo ha colpito nella notte tra Venerdì e Sabato la storica sede della Lega Nord di Novi Ligure, situata al civico 11 di via Amendola. Figure non ancora identificate hanno pesantemente danneggiato l’ingresso per poi introdursi all’interno, devastando gli spazi. Un’incursione che ha scatenato la reazione immediata e ferma degli esponenti locali del partito, i quali hanno già provveduto a ripristinare i locali ribadendo la ferma intenzione di non farsi intimorire dall’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni e quanto ricontato sul posto, gli ignoti vandali si sono accaniti con la porta della vetrina della sede, infrangendone i vetri utilizzando spranghe e martelli.